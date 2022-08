El lío en Alpine es total. Otmar Szafnauer, jefe de la escudería francesa, se habría enterado de la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin por el comunicado que hizo la escudería en la mañana de este lunes.

Según ha informado el periodista Adam Cooper, Otmar ha afirmado que supo de esta noticia por la nota de Aston Martin. Además, confiaba en la renovación del bicampeón por Alpine.

Otmar ha relatado que le preguntó a Alonso si había firmado con otro equipo: "Le hice la pregunta y me dijo que no había firmado nada. Así que sí, estoy algo sorprendido. Había oído los rumores de que Aston estaba interesado, por eso había preguntado".

Y detalla la oferta de los galos. "Le ofrecimos un año más otro opcional. A determinada edad hay que evaluarle cada año", dice Szafnauer. Por su parte, Aston Martin sí le puso encima de la mesa una oferta multianual.

La realidad es que en el Gran Premio de Hungría Alpine era optimista con respecto a la renovación de su piloto. Él mismo había asegurado que todavía no se habían sentado "en serio" y que pensaba hacerlo durante el parón veraniego.

En esas declaraciones incidió en que su "prioridad" era Alpine, pero que "todos los equipos con asientos libres eran una opción" para él. Apenas 48 horas antes Sebastian Vettel había anunciado su retirada, por lo que su volante quedaba libre.

Pero Alonso tenía otros planes. Y esos planes pasaban por hacer las maletas hacia Aston Martin. Un contrato "multianual" el que ha firmado con su nuevo equipo. Algo que no estaba garantizado en Alpine, donde apuestan por Esteban Ocon y por Oscar Piastri. Pero ahora la marca francesa tiene un grave problema.

Oscar Piastri tendría un preacuerdo con McLaren para 2023, lo que dejaría a Alpine con un hueco. En las últimas horas ha asomado la posibilidad de Daniel Ricciardo, que ya estuvo en Renault en el pasado. Sin embargo, Szafnauer también ha detallado que ese hueco sí debería ocuparlo Piastri por un asunto contractual, por lo que su preacuerdo con McLaren no sería válido.

'@AlpineF1Team boss Otmar Szafnauer has confirmed that the first the team knew about @alo_oficial's departure was from yesterday's @AstonMartinF1 press release. As of Sunday night, and the last chat with ALO, they still thought he was staying