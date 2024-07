"No podemos correr con una sola pierna": así de tajante se mostró Christian Horner, jefe de Red Bull, tras el enésimo error de 'Checo' Pérez en Hungría.

El mexicano tiene en Spa su última bala. Otro sábado cayendo en Q1 u otro domingo fuera de los puntos pueden certificar su despido de la escudería de las bebidas energéticas.

Hay quien ya da por hecho el cese e incluso elucubra con quién podría ser el sustituto del azteca en el vigente campeón.

Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 con Williams en 1997, ha asegurado que él apostaría por Carlos Sainz ya que los jóvenes Tsunoda y Lawson aún no están preparados.

"En la familia Red Bull ahora, no hay un sustituto adecuado para Sergio Pérez. Yuki Tsunoda sigue siendo un piloto volátil, está un poco más controlado que en el pasado pero sigue siendo inconsistente. Liam Lawson no tiene la experiencia para sustituirle, no sabemos si puede dar ese paso", ha explicado.

Sobre el madrileño, destaca su constancia y consistencia: "Mi mejor apuesta para sustituir a Pérez en Red Bull es Carlos Sainz. Es un gran compañero de equipo que rinde para cualquier equipo en el que pilota. Red Bull necesita reconstruirse ahora mismo, Sainz sería un gran primer paso en esa reconstrucción".