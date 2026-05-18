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"Ellos están por encima"

Ruud compara a Carlos Alcaraz y Sinner con Rafa Nadal, Federer y Djokovic

El noruego, finalista del Masters 1000 de Roma, considera que el murciano y el italiano están imponiendo un dominio similar al que tuvo el 'Big Three'.

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"Getty

Tras caer ante Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Roma, a Casper Ruud le preguntaron en rueda de prensa si cree que Carlos Alcaraz está a la altura del italiano.

El noruego no pudo ser más tajante en su respuesta: "Sí, creo que definitivamente ellos están por encima".

De hecho, comparó el dominio de ambos con el que ejercieron Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

"Nunca jugué contra los tres grandes en su mejor momento. Jugué contra ellos durante sus carreras, pero hacia el final de las mismas. En ese momento se sentían más manejables", explicó.

"Estoy seguro de que Roger, Novak o Rafa, con 25 o 26 años, también sentían lo mismo por los demás jugadores. Por desgracia, no creo que Sinner vaya a empeorar", añadió.

Ruud considera que tanto el nivel de Jannik como el de Carlos aumentará: "Solo hay que pensar que uno tiene que mejorar cada vez más, porque él también va a mejorar".

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