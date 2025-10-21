Ahora

"El desvalido siempre tiene..."

Mercedes afirma que Verstappen tiene "ventaja" en su lucha contra Piastri y Norris

Toto Wolff, jefe de la marca de la estrella, incide en el plano "psicológico" como el factor clave que puede decantar el Mundial.

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar PiastriLando Norris, Max Verstappen y Oscar PiastriGetty

Tras ganar tres de los últimos cuatro Grandes Premios y después de llegar a estar a 104 puntos de Oscar Piastri, Max Verstappen ha logrado reducir la diferencia a 40 unidades a falta de cinco citas por disputarse con 146 puntos en juego.

Sobre la batalla que mantiene el neerlandés con los McLaren le preguntaron a Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien aseguró estar pendiente de ella.

"Lo sigo con interés porque yo mismo he estado en una situación similar. Con dos pilotos luchando por un campeonato y la amenaza de un tercero que se acerca", señaló en declaraciones a 'Motorsport'.

Según el austriaco, Verstappen tiene cierta ventaja: "El desvalido siempre tiene un poco de ventaja psicológica".

Y eso que la diferencia es considerable: "Las probabilidades parecen estar en contra de Max. Ya lo he calculado antes, y es un 19 o 21 por ciento, algo por el estilo. Así que, si miras la probabilidad, es muy baja".

Si embargo, Wolff apunta a que "un solo abandono puede cambiarlo todo. Y creo que eso también afecta la conducción, hasta qué punto puedes ser agresivo en un adelantamiento".

