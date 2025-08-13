Ahora

Primer piloto

Cadillac ya prepara el anuncio de Sergio Pérez

Según informa 'Planet F1' cuando vuelva la competición de la Fórmula 1 el equipo estadounidense comunicará la llegada de Checo.

Sergio Pérez

Sergio Pérez está a punto de regresar a la Fórmula 1. Después de su abrupta salida de Red Bull, siendo despedido por quedar muy lejos de los resultados de Max Verstappen, el mexicano pilotará el monoplaza de Cadillac a partir de 2026, con el nuevo reglamento. Así ha informado el medio 'Planet F1'.

El anuncio, según el citado medio, podría llegar después del parón veraniego. El mundial regresa el fin de semana del domingo 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Falta por conocer quién será su compañero. El favorito es Valtteri Bottas, aunque otros nombres de la parrilla han sonado con fuerza.

Cadillac, undécimo equipo de la Fórmula 1, estaría muy cerca de cerrar así su alineación de pilotos para la temporada 2026.

La vuelta de Checo

Pérez perdió su asiento en Red Bull después de un año muy complicado. Sus pobres resultados, a una distancia enorme de Max, aceleraron su despido. Christian Horner y Helmut Marko no querían que continuara.

Pero sus reemplazos no han salido bien. Ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han conseguido rendir. Al contrario. Están sufriendo muchísimo con el coche. Lo que demuestra que nunca fue un problema de pilotos. Verstappen estaba sacando el máximo, y algo más, de un monoplaza que claramente no está para competir por cosas importantes.

