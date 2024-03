El Aston Martin es un misil. Quién pensaría que se podría decir esto este año viendo cómo era todo en 2023. Viendo que, hace una temporada, el AMR23 era uno de los coches más lentos en recta. Era uno de los que peor uso daba al DRS. Era uno que sufría, y no poco, en pistas de alta velocidad. Pero...

Pero todo eso ha cambiado. Ha cambiado porque la filosofía del Aston Martin también lo ha hecho. De los domingos a los sábados. Esa ha sido, está siendo, la apuesta del equipo de Silverstone en este 2024. Una que les hace ser temibles en Australia.

Al menos a una vuelta, porque el AMR24 de Fernando Alonso y Lance Stroll se ha 'portado' en Albert Park. Porque el monoplaza es rápido. Muy rápido. Porque se maneja bien en la distancia corta... y tiene algo que supera incluso al mismísimo Red Bull de Max Verstappen.

Es, cosas de la vida, el DRS. Porque el DRS sitúa al Aston Martin como el coche más rápido en Australia. Como el rival a batir. Su velocidad punta, 323 kilómetros por hora por los 322 del RB20.

Pero no solo eso es lo que alegra a Aston Martin. No es solo eso lo que da esperanzas a Fernando Alonso y lo que hace que el AMR24 esté con los mejores en Albert Partk. Y es que esta pista tiene algo que no todas tienen.

Y es que el Aston Martin tiene el DRS más rápido en un circuito con, atención, cuatro zonas de detección. No una ni dos. Albert Park cuenta con cuatro, cuatro lugares en los que el AMR24 puede abrir DRS y volar en clasificación.

Pinta bien el sábado para Fernando Alonso y para Aston Martin. El AMR24, a diferencia de su predecesor, ha optado por ser rápido en clasificación y luego estudiar el comportamiento del coche en tanda larga. Eso hace que para Albert Park el Aston Martin vaya a ser uno de los monoplazas a tener en cuenta.