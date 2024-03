Fernando Alonso lo ha dejado claro. La decisión sobre su futuro llegará este verano. Así lo ha dicho en declaraciones previas al Gran Premio de Australia. Y una vez que tome la decisión, lo primero que hará será comunicárselo a Aston Martin, su actual equipo.

Pero los rumores sobre un cambio de escudería no cesan. Desde que Lewis Hamilton firmó por Ferrari, a Fernando se le ha colocado en Mercedes y últimamente también en Red Bull.

Y el bicampeón de la Fórmula 1 ha vuelto a responder sobre estos rumores de la 'silly season' de la F1: "Esta decisión es completamente independiente de lo que pase en Mercedes o de lo que pase en Red Bull".

"Sí, siempre he sido así, a veces me ayudó, a veces me perjudicó ser dueño de mi destino. Elegí cuándo dejar un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo parar y yo elegí cuándo volver... y ahora elegiré lo que haré el año que viene", explica el piloto de Aston Martin.

Asegura que la decisión la tomará solo, como siempre ha hecho: "No seguiré lo que hacen los demás y que ellos dicten mi destino, lo haré solo... Para bien o para mal, es como soy".

Seguir en Aston Martin, hacer las maletas hacia Red Bull o Mercedes... o la retirada. Esas son las tres opciones que podría tener Alonso. Y será en los meses de verano cuando tome una decisión definitiva. El mundo de la F1 está expectante.