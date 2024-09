Flavio Briatore, tras desembarcar hace apenas unos meses en Alpine como asesor ejecutivo, tiene clara cuál debe ser la ruta para hacer al equipo "grande otra vez".

En primer lugar, tal y como ha señalado en una entrevista en la 'Gazzetta dello Sport', deben mejorar las prestaciones del monoplaza: "Ya tenemos pilotos buenos y rápidos, el problema es el coche".

Con la salida de Esteban Ocon, trató de incorporar a Carlos Sainz, pero la negativa del madrileño le condujo a Jack Doohan. No se dio por vencido y se lanzó a por Adrian Newey, pero el destino del ingeniero ya estaba escrito.

"Creo y espero que Doohan nos pueda dar garantías en 2025. Intenté contratar a Carlos Sainz y Adrian Newey, pero las negociaciones no fueron bien", ha señalado.

Eso sí, Briatore cree que la hoja de ruta no versa en tirar de billetera: "No soy de comprar pilotos, siempre me gusta que crezcan en casa. Hice eso con Michael Schumacher (en Benetton) y Fernando Alonso (en Renault), que no son exactamente dos tipos cualquiera".

"Siempre he ganado títulos con un 30% menos de presupuesto que los rivales y no se me ha olvidado la fórmula mágica. Estoy listo para hacer a Alpine grande otra vez", ha zanjado.