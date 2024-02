Mercedes ha sido el equipo de moda durante la última década. Sus continuos podios, victorias y campeonatos han acaparado gran parte de las portadas de la era híbrida. Sin embargo, últimamente esta deriva ha ido tornándose poco a poco.

El remate final lo ha marcado Hamilton. Su salida ha dejado en pañales al equipo alemán, que tendrá ahora que reconstruir parte de su filosofía tras la salida de su principal bastión. Con George Russell como nueva cabeza de lista de las flechas de plata, Toto Wolff tiene ahora la duda de quién puede ser su próximo piloto.

"Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente", señaló el jefe de Mercedes, clarificando la idea de no buscar un segundo piloto de apoyo.

"Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no descartaría nada en absoluto, en ningún momento", declaró Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Verstappen.

La posibilidad de ver a Fernando Alonso en Mercedes podría ser un sueño hecho realidad para muchos de los fanáticos del deporte motor. Su nombre ya sonó cuando Nico Rosberg anunció su retirada, pero por aquel entonces resultaba bastante complicado imaginar a Hamilton y a Alonso compartiendo equipo tras lo ocurrido en 2007.

En cuanto a Verstappen, la relación del neerlandés con Mercedes no es precisamente la mejor. La batalla de 2021 dejó estragos en Brackley, por lo que resulta difícil imaginar al tricampeón del mundo en las filas de Mercedes, aunque, tal y como ha comentado Toto Wolff, todo es posible.