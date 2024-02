Después de que campeones del mundo como Jenson Button o Jacques Villeneuve pidieran el fichaje de Fernando Alonso por Mercedes o de que incluso después de que Toto Wolff se negara a descarta que estuviera en su 'bolsa', faltaba por conocer la versión del asturiano... que dará mucho de lo que hablar.

En la previa de la presentación del Aston Martin AMR24, varios medios españoles charlaron con el piloto de 42 años y, cómo no, le preguntaron por su futuro.

Antes de que arranque la temporada, Alonso afirma que su "prioridad" es quedarse en la escudería británica... siempre que quiera seguir corriendo.

"Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la F1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión", ha explicado.

De querer seguir en F1 y no llegar a un acuerdo con Aston Martin, Fernando sabe que ofertas no le faltarán: "Si no llegamos a un acuerdo y quiero seguir, tengo una posición privilegiada, soy atractivo para otros equipos, solo hay un campeón del mundo disponible y soy yo y estoy en una buena posición".

¿Ha recibido ya alguna llamada?, ¿le han hecho alguna oferta para 2025?: "De momento no me han preguntado directamente aunque seguro que hay interés general por saber cuál es mi situación e idea para el futuro, aunque eso sí, el que más interés ha mostrado y casi me pregunta cada semana, es Aston Martin".

A fecha de hoy, lo único seguro es que Fernando Alonso pilotará en 2024 con el Aston Martin AMR24 presentado este lunes... pero en el futuro todo puede pasar.