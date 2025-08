La jueza da la razón a la Iglesia y ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha dado la razón a la Iglesia Católica en su demanda de desahucio contra las exmonjas de Belorado y las condena a abandonar el monasterio.

La jueza María Isabel Revilla estima íntegramente la demanda de desahucio presentada en septiembre de 2024 por el comisario pontificio, nombrado por la Santa Sede como superior mayor del monasterio, y declara que las exreligiosas ya no tienen ningún título que justifique su permanencia en el cenobio. "La parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular", señala el fallo.

El origen de la disputa se remonta a mayo de 2024, cuando la entonces abadesa, Laura García de Viedma, hacía público un documento en el que aseguraba que toda la comunidad rompía con la obediencia al papa Francisco y sólo reconocían a los pontífices hasta Pio XII. Más tarde, intentaron hacerse con la propiedad de los monasterios con la celebración de un capítulo conventual en el que aprobaron la transformación jurídica de los monasterios de Derio y Belorado en asociaciones civiles.

Guerra abierta contra el arzobispo de Burgos

En la audiencia del pasado martes hubo una gran ausencia, la del arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Justo, la persona que las quería lo antes posible fuera del convento. Iceta presentó la demanda de desahucio después de que las monjas anunciaran su salida de la Iglesia católica.

Sobre su ausencia, una de las exclarisas aseguró que "si no viene, es un cobarde. No viene a dar la cara. No ha dado la cara en ningún momento". Además, le acusaron de actuar como comisario pontificio sin legitimidad, movido únicamente por sus intereses. "El señor Iceta no tiene otro movimiento que su propia ambición para quedarse con nuestros monasterios" dijo Sor Paloma.

Ellas seguían manteniendo que el convento les pertenece porque son "una entidad jurídica". Además decían que "son nuestras posesiones, no pertenecen a la iglesia conciliar". La defensa alegó indefensión, falta de legitimidad del arzobispo como comisario pontificio y un juicio mal planteado desde el inicio. Por ello, su abogado, Florentino Aláez, aseguraba haber hecho todo lo posible para "defender nuestros derechos".