Se acerca el inicio de la temporada de 2021 en la Fórmula 1 con Hamilton sin haber renovado aún y mientras tanto, Bottas analiza qué ha hecho en los últimos cinco años, ya que pese a las victorias y podios aún no ha logrado ganar al británico, por lo que debe trabajar más.

La renovación del finlandés con Mercedes fue muy cuestionada, especialmente tras el debut de George Russell con la escudería alemana, donde de no ser por errores del equipo, habría quedado por delante de Bottas.

El piloto ha estado con 'Motosport' analizando la nueva temporada y qué opciones tiene este año, y parece ser que está deseando empezar.

"Estoy ansioso por explorar algo nuevo. Siento que tal vez es hora de probar algo diferente. Por supuesto, siempre miro hacia el futuro y habrá oportunidades. Pero en este deporte no existen un millón de oportunidades", ha comenzado explicando sobre su desventaja frente a Hamilton.

"Sé que no tendré 15 temporadas para intentar derrotar a Lewis. Sé que necesito intentarlo el próximo año", ha continuado Bottas.

Bien es cierto que siempre se le ha considerado como un escudero, algo que muchas veces se ha puesto en duda, y es que al compararlo con su predecesor, Nico Rosberg, se ven grandes diferencias.

El finlandés ejerce el papel de 'chico bueno', mientras que entre Rosberg y Hamilton hubo siempre muchas tensiones y disputas, algo que le sirvió al alemán para lograr su título de 2016.

Sin embargo, Bottas no está dispuesto a cambiar su forma de ser para ganar. "A lo largo del camino ha habido mucha gente que ha sugerido que cambie para ser más parecido a Nico Rosberg. Pero no soy un Nico Rosberg. Prefiero hablar mucho en la pista y en las carreras. También he logrado conocer a Lewis y sé que no hay ningún beneficio en tratar de jugar con su mente. Estoy seguro de que lo incomodaría, pero desperdiciaría mi energía. Creo que se enfadaría aún más y pilotaría aún más rápido", ha asegurado el finlandés.

Además, a pesar del interés propio de cada piloto por lograr un título, también trabajan para un equipo cuyo objetivo es ser el mejor de la parrilla, por lo que sus pilotos deben colaborar entre sí.

"Creo que la fortaleza que tenemos en el equipo es que podemos trabajar en conjunto. Podemos competir duro, pero también podemos dejarlo ahí. Sabemos que si podemos trabajar juntos el equipo se beneficiará, así que no se ocultan puestas a puntos o cualquier dato. El espíritu de equipo en los deportes de equipo está subestimado. Creo que es muy importante que mantengas la motivación y no tengamos conflictos", ha añadido.

Así pues, Bottas ha querido reiterar que no quiere cambiar, sino mejorar: "Quiero ganar con la manera en la que estoy haciendo las cosas. Ese es mi objetivo".

"Hay que investigar los datos y mejorar"

Esta última temporada ha sido en la que más diferencia entre Hamilton y Bottas ha habido, con más de cien puntos, y aún así el finlandés ha logrado aumentar su ritmo en carrera, por lo que está seguro de que no se trata de cambiar la estrategia, sino de seguir estudiando cómo acercarse a Hamilton y tratar de mejorar ciertos aspectos.

"Hay pequeñas cosas que puedes procesar en tu mente por ti mismo, pero ver los hechos a partir de los datos, investigarlos y comprenderlos también es importante. Las pequeñas cosas pueden marcar la diferencia en el deporte, así que se trata de analizar, aprender y asegurarte de que puedes aprender cómo puedes hacerlo, en lugar de sólo saber cómo deberías hacerlo. Tienes que aprender exactamente cómo hacerlo mejor físicamente en la pista", reseña Bottas.

"El punto fuerte de Lewis es la capacidad de rendir a un gran nivel cada fin de semana, sin importar lo que pase. Sea cual sea el fin de semana, él está ahí, y eso le hace difícil de batir. Sólo necesita un pequeño error por mi parte, y se acabó el juego. Esa es su fortaleza", ha asegurado Bottas sobre su compañero.

Además está muy seguro de que puede igualarlo y para ello trabajará a fondo con sus ingenieros. "Siempre hay razones y siempre las buscamos. Lo peor es que haya algo que no entiendes. Sé que el equipo tiene ingenieros bastante inteligentes, así que siempre pueden escarbar en las razones y dar una explicación y decirme cómo puedo intentar igualar eso o hacerlo mejor", ha zanjado Bottas.