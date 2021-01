Mercedes aún no tiene confirmados a sus dos pilotos, ya que mientras Valtteri Bottas ya firmó su renovación, Lewis Hamilton sigue sin haberlo hecho aún.

El finlandés llegó en 2017 a la escudería alemana, pero todavía no ha logrado batir al británico, por lo que su objetivo es centrarse en seguir mejorando y no preocuparse por si Hamilton renueva o no. "Eso no me preocupa. Todos los pilotos de F1 son buenos, así que quien consiga el puesto será un oponente complicado. No obstante, lo que quiero es centrarme en lo mío", ha asegurado Bottas en 'Pelicans TV'.

"Obviamente tengo un único objetivo. Como equipo, Mercedes ha estado en la cima durante muchos años y hemos ganado siete veces seguidas el Campeonato de Constructores. Mi compañero de equipo me gana desde hace bastantes años, así que mi único objetivo es vencerlo. Estoy enfocado sólo en mi trabajo y no quiero que nada perturbe eso. Si consigo estar concentrado y sigo creciendo como piloto, creo que será una buena temporada", ha continuado explicando el finlandés.

Bottas ya aseguró de que no trataría de crear polémicas ni tensiones para tratar de desestabilizar a Hamilton sino que quiere seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Los dos último años ha logrado el subcampeonato y seguirá trabajando para ganar el campeonato.