A sus 42 años y tras retirarse de la Fórmula 1 en 2018, volver en 2021 sumando un podio y terminar cuarto en el Mundial con ocho cajones en 2023, Fernando Alonso es un ejemplo para jóvenes y veteranos del 'Gran Circo'.

Sobre el asturiano ha hablado Valtteri Bottas en una entrevista en la web oficial de la F1, asegurando que su caso es "bastante motivador" ya que su rendimiento "no se ha degradado".

"Ver a Fernando ha sido bastante motivador. Sus actuaciones siguen siendo excelentes. Ya no es un chaval, pero yo no diría que se ha degradado en absoluto en cuanto a su rendimiento", ha señalado el finlandés.

A sus 34 años, no se ve marcándose 'un Alonso': "No quiero poner una cifra a cuánto tiempo seguiré, 40 años me parece mucho. Ahora, tengo 34, pero podría seguir, fácilmente, cinco otros cinco años o así".

Eso sí, afrontando su último año con Sauber, el expiloto de Mercedes espera continuar en la parrilla varios años con el objetivo de volver al podio.

"Para mí, la motivación es el futuro. Lo emocionante es volver a la zona alta con este equipo. A veces, tengo que recordarme a mí mismo los proyectos a largo plazo, sabemos lo duro que este cuando estás luchando en la parte de atrás y te gustaría estar delante. Mi objetivo personal, de esta forma o de la otra, es intentar volver al podio en los próximos dos o tres años", ha añadido.

Tal y como explicó el propio Fernando Alonso, su futuro a partir de la próxima temporada es toda una incógnita. La posibilidad de la retirada está sobre la mesa, al igual que la de renovar con Aston Martin o fichar por Mercedes o Red Bull.