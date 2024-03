De la rocambolesca 'silly season' que estamos viviendo en estos primeros compases de la temporada 2024 de Fórmula 1 tan solo hay algo seguro: que Lewis Hamilton correrá en Ferrari a partir de 2025.

Carlos Sainz debe buscar equipo, Fernando Alonso no tiene contrato para 2025, Mercedes necesita compañero para George Russell, la inestabilidad en Red Bull está llevando a que Max Verstappen se replanteé su futuro... parece que cualquier cosa puede pasar ahora mismo en el 'Gran Circo'.

Sobre el futuro de la marca de la estrella ha hablado el heptacampeón del mundo, asegurando que cree que no tardará en llegar otra corona a Brackley.

"Estoy entusiasmado con este año y sé que este equipo va a ganar otro campeonato y estaré orgulloso de saber que he sido parte de ello", ha señalado en declaraciones que recge 'Car and Driver'.

"Muchas de las cosas [que se implementaron, en términos de cuán diverso es nuestro equipo y los procesos por los que pasamos, a largo plazo siempre seré parte de ese proceso y de ese desarrollo", ha añadido.

Sobre si la decisión de fichar por Ferrari obedece a una pérdida de confianza en Mercedes a corto plazo, Hamilton lo desmiente categóricamente.

"No, honestamente, no lo fue. Realmente creo que este equipo, como mencioné antes, va a ganar otro campeonato. Se trata de un nuevo capítulo en mi vida y realmente siento que he hecho todo lo que podía hacer con este equipo", ha añadido.

Para suplir a Lewis en Mercedes están sonando con mucha fuerza Fernando Alonso, Max Verstappen y Carlos Sainz. El bicampeón vence su contrato con Aston Martin en 2024 y aún debe decidir si quiere seguir en F1, el tricampeón sorprendería si dejara el equipo que apunta a ser ganador no solo este año, sino también el que viene, y el madrileño quiere ser la cabeza de un proyecto ganador... y con Russell puede que no sea el caso. Veremos qué ocurre.