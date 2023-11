Apenas 10 minutos ha durado el lujo y el espectáculo del Gran Premio de Las Vegas. Y es que, cuando la pista apenas estaba entrando en calor, una alcantarilla mal sellada ha provocado el abandono del FerrariCarlos Sainz.

Un incidente que, por si fuera poco, ha destrozado por completo su monoplaza ya que deberá cambiar el chasis, el motor de combustióninterna, la centralita y la batería. Por ello, su participación en la segundasesión de entrenamientos libres está prácticamente descartada.

Si bien es cierto que en una primera instancia el abandono de Carlos parecía deberse a un problema de fiabilidad, nada más lejos de la realidad. El SF-23 del madrileño se vio obligado a parar en la zona del 'Strip' y, gracias a las imágenes tanto de su 'on board' como del circuito, se ha podido confirmar que ha sido el malestado del trazado el culpable de un incidente que podría haber sido mucho más grave.

CCTV footage of Sainz hitting the drain cover in FP1 #F1#LasVegasGrandPrixpic.twitter.com/VV5O3fmqBT