La Fórmula 1 vive este semana la penúltima fecha del calendario del presente Mundial en un trazado completamente nuevo.

Las Vegas volverá a albergar una carrera de la máxima categoría más de 40 años después con un nuevo circuito urbano.

Las bajas temperaturas, el agarre... como explicó Fernando Alonso, existen distintas incógnitas en torno al comportamiento de la pista.

Pero, ¿cómo es el circuito en sí? La Fórmula 1 ha compartido un vídeo de la cámara 'on board' del coche de seguridad de Mercedes rodando por el trazado de Las Vegas.

The @MercedesAMG Safety Car sends it down the Las Vegas Strip for the first time 🤩#LasVegasGP#F1pic.twitter.com/UqcerilLnt