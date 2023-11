No es un secreto en el mundo de la Fórmula 1 que Pierre Gasly y Esteban Ocon no mantienen una buena relación. Desde muy pequeños, cuando corrían en karting, ambos se enzarzaron en pista y sus padres fuera de ella.

Tras la salida de Fernando Alonso rumbo a Aston Martin, Alpine fichó al galo procedente de AlphaTauri para acompañar a su compatriota... y desde el primer momento se comenzó a hablar sobre una relación que podía y puede explotar en cualquier momento.

Gasly, undécimo en el Mundial con 16 puntos más que Ocon, ha hablado sobre cómo se están llevando ambos en el garaje de Alpine.

"Sabía que no sería fácil ser compañero de Esteban Ocon, pero al mismo tiempo sabía que habíamos crecido mucho. Estaba un poco preocupado por cómo me recibiría y trabajaría conmigo. Conozco a Esteban desde hace mucho tiempo, así que sé cómo trabajamos. Tenemos diferentes personalidades", ha señalado en declaraciones recogidas por 'Dazn'.

El francés incide en que existe una "relación sana" entre ambos: "Mi principal preocupación era trabajar bien con él, asegurarme de que extraemos el máximo del coche, el máximo del equipo, y que ambos estamos empujando en la misma dirección. Siempre va a haber una rivalidad sana, uno quiere vencer al otro".

"No pasamos mucho tiempo juntos, pero cuando llegamos a la pista, estamos trabajando. Somos maduros, responsables y estamos cumpliendo. En términos de una relación de trabajo, es muy formal entre nosotros, pero eso es todo lo que puedo pedir porque al final del día, sólo quiero ser competitivo. Sé que Esteban no me invitará a cenar, pero eso me parece bien", ha explicado.

"Ambos queremos llegar a la cima. Ambos queremos ser líderes del equipo. Lo acepto y realmente acepto el desafío. Acepto la competencia porque al final del día, Esteban es un piloto muy rápido y con mucho talento", ha añadido.

"Sé cuánto quiere vencerme Esteban. Al mismo tiempo, él sabe exactamente cuánto quiero vencerlo cada vez. No es algo personal porque, al fin y al cabo, me preocupo por los 19 pilotos. Quiero vencer a todos. Para vencer a todos, necesito que Esteban me impulse y que impulse al equipo a mejorar el coche", ha zanjado.