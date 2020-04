Bernie Ecclestone está viviendo su... quizá cuarta juventud. El que fuera jefe de la Fórmula 1, y tras tener tres hijas ya (una de ellas de 65 años), cinco nietos y un bisnieto, va a ser padre de nuevo a los 89 años con una mujer 48 años más joven que él. Él, tal y como ha dicho en 'Daily Mail', no ve "nada raro" en esto.

"Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. No tiene nada de raro. Hace tiempo que no trabajo, y he tenido mucho tiempo para practicar", afirma Ecclestone.

Y es que Bernie estaba con ganas de otro churumbel: "Tengo niegos y ganas de tener otro bebé. Estoy contento por mi mujer, que lleva esperando esto desde hace bastantes años. Me alegra de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche".

Bernie Ecclestone va a ser padre a los 89 años. Con todo, no va a ostentar el récord de persona más longeva en tener un niño, pues el exluchador y agricultor indio Ramjit Raghav tuvo uno con 96 años.

La fortuna del exjefe de la F1 es de unos 4.000 millones de euros, y tiene tres hijas: Deborah, de 65 años, Tamara, de 35, y Petra, de 31.

Se ha casado tres veces. la última, en 2012, cuando contrajo matrimonio en Suiza con Fabiana Flosi.