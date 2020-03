Bernie Ecclestone está 'on fire'. El que fuera jefazo de la Fórmula 1, y a sus 89 años, está en plena forma verbal y ha aprovechado que el GP de Australia se ha cancelado por el coronavirus para sacar el látigo a pasear y atizar a todo lo que vea rojo o pueda ver de rojo.

Sí, Ferrari se ha llevado sin duda la mejor parte de su verborrea: "Ya hemos visto al mejor Leclerc. Le dije que había hecho una temporada de mie*** y que terminó donde se merecía, en quinto puesto. Le favorecieron, se enamoran de un piloto y es complicado para el otro. Muchas cosas fueron contra Vettel".

"En Canadá, Sebastian se hundió. Él pensó que en Ferrari debieron apoyarle más y se quedó tocado. Estaba en lo cierto", sentenció Ecclestone en declaraciones recogidas por 'Daily Mail'.

Claro está, Binotto se lleva también su parte del pastel: "Él es un ingeniero. Lo que necesitan es a Briatore. Flavio habría hecho lo que ha hecho siempre, que es robar lo mejor de otros equipos".

De hecho, también tiene tiempo para faltar el respeto a los italianos: "No les gusta discutir con nadie. Son italianos. No les gustan ni las peleas ni discutir con nadie. No te dicen que haces un mal trabajo, cogen y le dicen que busque él la solucion".

¿Se habrá librado Hamilton, posible piloto de Ferrari en 2021, de los 'palos' de Ecclestone? Claramente no: "A Hamilton le diría solo a que hora es la carrera y cuándo tiene que estar. Y le pagaría menos. Si fuera él seguiría en Mercedes".

Porque para Ecclestone, el futuro de Ferrari debería ser Verstappen: "Es fácil lidiar con él".