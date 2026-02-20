Honda entona el 'mea culpa' ante el desastre de Aston Martin

Shintaro Orihara, director general y jefe de ingeniería de Honda, ha afirmado que no están "contentos" con el "rendimiento y fiabilidad".

Han sido los más lentos

A 14 días para los primeros libres del Gran Premio de Australia, la cita que abrirá el telón de la nueva temporada de Fórmula 1, la situación en Aston Martin es tétrica.

Más allá de haber sido el equipo más lento en los test de pretemporada en Bahréin y de haber sido la escudería que menos giros ha completado (334 en seis días, los problemas van más allá.

El coche carece de rendimiento, es decir, de potencia, y también de fiabilidad, como han mostrado los repetidos problemas con los que se han encontrado Fernando Alonso y Lance Stroll tanto en Barcelona como en Sakhir.

En un comunicado de prensa, Shintaro Orihara, director general y jefe de ingeniería de Honda, ha reconocido que el plan no ha salido según lo previsto.

"Nuestro principal objetivo durante las pruebas de esta semana era acumular kilometraje en la unidad de potencia, comprobar la fiabilidad del motor y recopilar datos", ha explicado.

"Recopilamos datos con éxito, pero no logramos el kilometraje acumulado que nos habíamos marcado como objetivo", ha añadido.

El japonés afirma que les falta "rendimiento y fiabilidad", pero confía en encontrar "soluciones" antes de volar a Melbourne.

"No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones", ha zanjado.