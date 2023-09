Durante la carrera de Monza, en el Gran Premio de Italia, McLaren estuvo cerca de vivir una desgracia. Lando Norris y Oscar Piastri lucharon y estuvieron muy cerca de tocarse. Algo que en el que equipo no ha sentado nada bien.

Andrea Stella, jefe de la escudería, ha lanzado un aviso muy claro a sus dos pilotos. Lo ha hecho en la previa del Gran Premio de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay.

"No debe haber contacto entre los dos McLaren. Eso es todo. No encaja con la forma en que hacemos las carreras. Analizamos cada prueba a fondo y no hablamos sólo de la tecnología. También se trata de estrategia y comportamiento de los pilotos en la pista, y tenemos puntos de vista claros sobre lo que es aceptable y no", ha afirmado Stella.

Y manda un mensaje muy claro a los suyos: "Deben ser conscientes de que el equipo es más importante que un piloto. Supongo que fue un pequeño error de cálculo por parte de Oscar. Pero algo así no debería volver a suceder...".

El paso adelante de McLaren es más que evidente. Se han colocado quintos en el mundial de constructores, aunque todavía lejos de Aston Martin: a 102 puntos.

Lando ya sabe lo que es subir al podio. Dos veces en el cajón, con 79 puntos en su casillero y acercándose al Mercedes de George Russell en la clasificación del mundial. Nada que ver con su comienzo de temporada.