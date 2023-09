La relación entre el equipo McLaren y Alex Palou está completamente rota. Si bien es cierto que los rumores sobre una posible llegada del catalán a la Fórmula 1 eran muy fuertes, la realidad es que Palou ha apostado por aumentar su palmarés en la IndyCar.

Alex ha decidido continuar su andadura en la competición norteamericana de la mano de Chip Ganassi, cerrando así su etapa como piloto probador de McLaren y buscando un futuro en la Fórmula 1 junto a otra escudería.

Ahora, tras las declaraciones de Zack Brown, director ejecutivo de McLaren, en las que aseguraba que Palou seguía siendo piloto reserva hasta final de temporada, el piloto español asegura que, ahora, los planes "han cambiado".

"El plan ha cambiado, no voy a ir a ninguna carrera. En primer lugar, porque no puedo, primero estaba el Campeonato, ahora nos vamos a Los Ángeles, a la entrega de trofeos, y luego tenemos test con el coche de 2024", asegura Alex a través de unas declaraciones recogidas por 'The Race'.

Asimismo, Palou ha aclarado que, pese a lo que pueda parecer, no existe ningún problema entre ambos: "No tengo ningún problema con él. Si lo veo, no voy a mirar a otro lado, ni voy a andar hacia otro lado, pero por el momento creo que no tenemos nada de lo que hablar".

"No hemos hablado. No creo que haya nada de lo que hablar que pueda beneficiarnos a él o a mí en este momento", concluye el bicampeón de la IndyCar, con la cabeza puesta en la próxima temporada de la competición americana.