McLaren va a contracorriente en Miami. Va a hacer algo que, a priori, no es buena idea. Que no se debe hacer. Que es mejor reservar para otras ocasiones. Muy seguros tienen que estar de que les va a salir bien, porque poco habrá de margen para recuperar, en Florida, el poco tiempo que tienen si la jugada, arriesgada jugada, no les funciona como ellos quieren que funcione.

Porque Miami es fin de semana al sprint. Es fin de semana con tan solo una sesión de Libres. Con tan solo una hora de entrenamientos. Es un fin de semana para, visto lo visto en 2023, hacer pocas pruebas e ir a lo seguro. Hacer algo que en McLaren no van a hacer.

Van con todo en Woking. Van con un paquete tremendo de mejoras de rendimiento con una única hora de ensayos. Con poco testeo. Con poca prueba. Va a ser, prácticamente, llegar y competir. Llegar y dar el cien por cien con una serie de novedades que a saber cómo van.

En 2023 todo les salía bien, pero...

Viendo cómo fue todo en 2023 pueden estar tranquilos... o no. Lo primero, porque todo lo que hacían iba en la dirección adecuada. Lo segundo, porque ya se comprobó que los equipos que llevaban mejoras en fines de semana como este de Miami sufrían.

Ellos introducen un montón de cosas nuevas. Son, atención, diez los elementos que van a meter en su coche: alerón delantero, suspensión delantera, suelo, entradas de los pontones, cubierta motor, suspensión trasera, beam wing, rear corner, rejillas de refrigeración y front corner.

Todo esto tendrá el renovadísimo McLaren. El monoplaza, en la sexta prueba, parece estar asentado en el tercer escalón del Mundial tras Red Bull y Ferrari, con cierta ventaja con respecto a Aston Martin y a Mercedes... aunque todo depende también de la pista.

En Aston Martin prefieren esperar

A saber si les sale mal el tiro. A saber si pueden aprovecharse de ello en Aston Martin con un Fernando Alonso que tiene ganas de acción. En Silverstone, eso sí, prefieren esperar. Prefieren llegar a Imola. Prefieren que sea ahí cuando pueda verse el gran potencial del AMR24. Algo aprendieron del GP de EEUU del pasado año.