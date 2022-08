La temporada 2022 de Aston Martin no está siendo buena. Los británicos suman solo 20 puntos en el Mundial y marchan penúltimos en el campeonato, solo por delante de Williams. El año que viene resulta más esperanzador, con su nueva fábrica ya activa y Fernando Alonso pilotando uno de sus monoplazas. Sin embargo, no piensan abandonar las mejoras esta temporada.

Así lo confirmó Mike Krack, jefe del equipo, en 'GPBlog': "No estamos totalmente centrados en 2023. Creo que sería muy fácil dejar este coche de lado, pero sería una excusa para centrarse ahora en el nuevo, no lo vería correcto. Hay que recordar el drástico cambio de normativa que ha llegado este año, y ahora las reglas no van a modificarse tanto. Me gustaría desarrollar el coche hasta la última carrera".

"Pese a la nueva regla de levantar los coches, la normativa sigue siendo similar. Creo que todo lo que hemos aprendido en 2022, nos será de gran ayuda para la próxima temporada, pero hay que tener en cuenta que habrá que diseñar algo nuevo", afirmó el luxemburgués al respecto de los ajustes que se harán en la altura de los monoplazas.

Una parte del equipo ya trabaja en 2023

Aunque siguen desarrollando su coche actual, Krack sí reconoció que empiezan a destinar recursos para la temporada que viene. "En estos momentos, estamos en una línea paralela. Tenemos un grupo trabajando en el coche nuevo y a otro en el de esta temporada. No vamos a parar con este ahora por el hecho de que no podemos terminar el trabajo en estos momentos", reconoció en un mensaje que tranquiliza a los aficionados españoles que esperan un mejor rendimiento de los británicos en 2023.