F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Se ha podido ver a Carlos llegando al circuito con la camiseta de la selección española. El mundo estará atento a todo lo que ocurra en Nueva York con la final del Mundial entre España y Argentina .

No tiene pinta de que sea una carrera fácil para los españoles. El de Aston Martin saldrá al fondo de la parrilla y durante todo el fin de semana han sido claramente el peor equipo. Por otro lado, el de Williams saldrá 19º por cambios de última hora en la centralita de control.

El piloto de McLaren consiguió el tercer mejor tiempo de clasificación, pero saldrá 13º por una sanción de diez posiciones por cambios en la unidad de potencia. Spa es un circuito favorable para adelantar por lo que el británico puede luchar por conseguir buenos puntos. El sábado se le veía más contento con el coche tras un inicio de fin de semana complicado.

¡BIENVENIDOS A LA CARRERA DE SPA!

¡Ya estamos en directo en laSexta con la carrera del Gran Premio de Bélgica! En algo más de una carrera comienza la acción en Spa.

Y como ya viene siendo habitual, tenemos a Kimi Antonelli en la pole. Aunque esta vez tendrá detrás a un Max Verstappen que se benefició de los rebufos de su compañero en Red Bull, Isack Hadjar.

¡Lo analizamos todo a partir de ahora! ¡Bienvenidos!