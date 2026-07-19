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GP de Bélgica

F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Bélgica con Kimi Antonelli, de Mercedes, volviendo a salir desde la pole.

Kimi Antonelli Kimi AntonelliGetty

NORRIS, EN BUSCA DE LA REMONTADA

El piloto de McLaren consiguió el tercer mejor tiempo de clasificación, pero saldrá 13º por una sanción de diez posiciones por cambios en la unidad de potencia. Spa es un circuito favorable para adelantar por lo que el británico puede luchar por conseguir buenos puntos. El sábado se le veía más contento con el coche tras un inicio de fin de semana complicado.

¡BIENVENIDOS A LA CARRERA DE SPA!

¡Ya estamos en directo en laSexta con la carrera del Gran Premio de Bélgica! En algo más de una carrera comienza la acción en Spa.

Y como ya viene siendo habitual, tenemos a Kimi Antonelli en la pole. Aunque esta vez tendrá detrás a un Max Verstappen que se benefició de los rebufos de su compañero en Red Bull, Isack Hadjar.

¡Lo analizamos todo a partir de ahora! ¡Bienvenidos!

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