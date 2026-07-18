Leo Messi, sobre su icónica foto bañando a Lamine Yamal: "La vida es una locura..."

Leo y Lamine se encuentran ahora en la final del Mundial: "Que después de aquella foto estemos los dos aquí...".

España ante Argentina. Leo Messi contra Lamine Yamal. Aquella icónica foto de Leo bañando a un bebé llamado Lamine que años después jugaría la final del Mundial contra él.

El argentino, en un acto presentado por Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady en Nueva York, se ha pronunciado sobre esa icónica foto: "La vida es una locura, que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo. Le deseo muchísima suerte en el Barcelona también. Intentaremos que el domingo no tenga su mejor versión, aunque es difícil".

"Lamine es un jugador que puede conseguir muchísimo. Tiene una enorme carrera por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico, pero espero que no sea esta vez", ha dicho la estrella argentina.

No siente ninguna presión por jugar este partido: "Cuando jugamos no pensamos en la presión, sino en competir de la mejor manera".

España y Argentina se miden este domingo para luchar por el título mundial. Sería el segundo para España... y el cuarto para los argentinos.

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