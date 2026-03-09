El top-10 que apoya a Alcaraz tras su quejas por los jueces de silla: "Podríamos ser más inteligentes..."

Taylor Fritz está de acuerdo con la opinión del murciano sobre el poco tiempo que están dando los jueces a los tenistas entre puntos. El estadounidense pide algo más de empatía en puntos largos.

Carlos Alcaraz rara vez es objeto de polémica. El murciano no suele dejar declaraciones que llamen la atención o comportamientos en pista que pongan en duda su actitud o comportamiento. Tampoco suele protestar o quejarse por situaciones que en algún momento pueden llegar a ser injustas.

Sin embargo, Carlitos sí ha alzado la voz en estas últimas semanas por un tema que le perjudica de manera importante. No solo a él, a muchos tenistas. El de El Palmar ha tenido discusiones con algún juez de silla por el poco tiempo de preparación que hay entre punto y punto para el jugador.

Alcaraz tuvo un enfrentamiento polémico en el ATP Doha con un colegiado. En Indian Wells, tras vencer a Grigor Dimitrov, el murciano volvió a insistir en rueda de prensa: "Digamos que hay varios jueces de silla, el problema está en uno o dos, los mismos que han sido un problema en muchos partidos. Hay otros que son flexibles con respecto a esto".

"Diría que, si entienden de tenis, saben cómo hacerlo. Los que son muy estrictos y no tienen mayor laxitud son los que no entienden nada de este deporte", confesó Carlos.

Taylor Fritz ha apoyado la postura del murciano defendiendo los mismo argumentos que expone: "Podríamos ser un poco más inteligentes con esto. Si alguien juega un punto largo y lo termina en la red y estamos jugando en un lugar húmedo, necesitas secarte las mano".

"Podríamos ser un poco más inteligentes con esto. Si alguien juega un punto largo... Quizá le des a esa persona cinco segundos extra", aseguró Fritz.