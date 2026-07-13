¿Cuándo juega España contra Francia en las semifinales del Mundial? Horario y dónde ver

Los de Luis de la Fuente se medirán a Francia este martes 14 de julio a las 21:00 hora española, después de eliminar a Bélgica con un nuevo gol de Mikel Merino al término del partido.

La selección española de fútbol ha vuelto a hacer historia. Los de Luis de la Fuente han logrado que España alcance una semifinal de un mundial por segunda vez, y aspiran a llegar a la final tras vencer 2-1 a Bélgica con un nuevo tanto de Mikel Merino al término del encuentro.

Desde Sudáfrica 2010, cuando nos coronamos campeones, 'La Roja' no alcanzaba un resultado tan notable en una Copa del Mundo. Sin embargo, para repetir aquella gesta que nos dio una estrella en nuestro escudo, primero debemos llegar a la ansiada final y, por ende, batir a la Francia de Kylian Mbappé.

Los franceses son, junto a España y Argentina, uno de los conjuntos con más opciones de llevarse el trofeo a casa una vez más. Con estrellas internacionales como Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Michael Olise, además del ariete del Real Madrid, los galos son el equipo más temido.

Pese a ello, España cuenta con grandes jugadores que les harán frente este martes 14 de julio a las 21:00 hora española en el AT&T Stadium de Dallas, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, en un partido arbitrado por Iván Barton.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones en torneos internacionales cuentan con un largo recorrido de décadas. En total, 'La Roja' se ha enfrentado a Francia en hasta ocho ocasiones en citas mundialistas o europeas, de las cuales cuenta con un récord negativo de tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

Aun así, en los últimos partidos en los que España se ha medido ante los galos, han logrado batirlos con resultados excelentes para los españoles.

Historial de España - Francia

En total, ambas selecciones se han enfrentado en torneos internacionales de forma directa en hasta ocho ocasiones, con un registro negativo para España de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Este martes, los de Luis de la Fuente podrían ampliar su racha de victorias y empatar el registro.

Francia 2-0 España (Eurocopa 1984 Final)

Francia 1-1 España (Eurocopa 1996 Fase de Grupos)

España 1-2 Francia (Eurocopa 2000 Cuartos de final)

España 1-3 Francia (Mundial 2006 Octavos de final)

España 2-0 Francia (Eurocopa 2012 Cuartos de final)

España 1-2 Francia (Final Nations League 2021)

España 2-1 Francia (Eurocopa 2024 semifinal)

España 5-4 Francia (Semifinal Nations League 2025)

Horario y dónde ver

El partido entre España y Francia de este martes 14 de julio a las 21:00 hora española podrá verse en directo a través de 'TVE'. Toda la información y actualidad sobre el partido se podrá seguir en directo a través de la web de laSexta.

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