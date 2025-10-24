Detenido un hombre tras secuestrar a su expareja y sus dos hijos en un coche durante 13 días

Imagen del vehículo donde el hombre mantuvo secuestrados a su expareja y sus dos hijos durante 13 días

Los detalles La mujer y sus dos hijos presentaban unas condiciones de insalubridad extremas en las que habían permanecido los 13 días viviendo en un vehículo y comiendo los pocos alimentos que compraba el autor en las áreas de servicio.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por secuestrar a su expareja y sus dos hijos durante 13 días, tras ser localizados en Málaga. El secuestro comenzó en Francia, donde el detenido rompió el teléfono de la víctima, dejándola incomunicada, y la agredió sexualmente en presencia de sus hijos. Obligados a conducir más de 2.000 km bajo amenazas, fueron hallados en estado de desnutrición y deshidratación. La mujer y sus hijos presentaban condiciones de insalubridad extremas, con hematomas y picaduras. El detenido enfrenta cargos por tentativa de homicidio, agresión sexual, detención ilegal, y otros delitos graves, siendo ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por secuestrar a su expareja y sus dos hijos en un coche durante 13 días. El detenido los secuestró en Francia y una vez en España, el presunto autor rompió el teléfono de la víctima para dejarla incomunicada agrediéndola sexualmente en numerosas ocasiones en presencia de sus hijos.

Después de ser obligada con un cuchillo a conducir más de 2.000 km fueron localizados en Málaga y trasladados a un centro hospitalario dado su estado de desnutrición y deshidratación. Según informa la Policía Nacional la mujer y sus dos hijos presentaban unas condiciones de insalubridad extremas en las que habían permanecido los 13 días viviendo en un vehículo y comiendo los pocos alimentos que compraba el autor en las áreas de servicio.

Imagen de uno de los niños junto a un policía

Además, la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.

El varón fue detenido e ingresó en prisión como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños.

"Avisa a la policía, son los únicos que me pueden salvar"

Imagen del teléfono de la mujer que rompió el detenido

En un momento de descuido, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía "me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea".

Indica la Policía Nacional que consiguieron localizarles en Málaga, ya que el hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa la cual le había decretado una orden de detención y entrega europea por dos hechos.

