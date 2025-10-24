Ahora

"Somos muy críticos"

Enfado morrocotudo de Fernando Alonso con Aston Martin: "No hay nada que celebrar"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 considera que no son "suficientemente rápidos" y afirma que 2025 "ha sido una temporada difícil y va a seguir ser así".

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

Tras el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Fernando Alonso se congratuló de haber sumado un punto con el noveno coche, lo que supuso un 'palito' a Aston Martin.

Mike Krack, jefe de pista de la escudería, quiso restarle hierro a las palabras del asturiano y aseguró que son "demasiado autocríticos".

Y, efectivamente, a su llegada a México Alonso ha mantenido la misma línea crítica dado el nivel mostrado esta temporada.

"Somos muy críticos con nosotros mismos. Realmente hemos estado rindiendo por debajo de nuestras posibilidades básicamente durante todo el 2025", señaló en declaraciones que publica 'As'.

De hecho cree que están lejos de poder lograr el objetivo que se establecieron a comienzos de año.

"Creo que si nos ponemos un listón en febrero o marzo en la primera carrera del año y luego tenemos la temporada que hemos tenido, con algunos puntos bajos como equipo, pensaremos que ha sido una temporada mala", señaló.

Es por ello que no se "esconde el hecho de que no somos suficientemente rápidos".

"A veces son un par de puntos pero no creo que sea nada para celebrar. Ha sido una temporada difícil y va a seguir ser así", zanjó Fernando.

