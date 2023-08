Aston Martin ha tenido un inicio de temporada espectacular. Marchan terceros en el Mundial de Constructores y sumar seis podios, todos de Fernando Alonso. No obstante, el rendimiento del piloto asturiano contrasta con el de Lance Stroll.

La diferencia entre ambos es enorme. Stroll tiene 102 puntos menos que Alonso y no ha sumado ningún podio. Por ello, muchos han sido los que han criticado el rendimiento del piloto canadiense, que incluso ya suena su salida para la próxima temporada.

No obstante, Mike Krack, jefe del equipo británico, ha salido a defender a Stroll en declaraciones publicadas por Aston Martin: "Lance ha mostrado el luchador que es cuando volvió a subirse al coche con una muñeca y un dedo fracturados. El corazón que puso en ello nos motivó".

Además, Krack asegura que parte de los malos resultados obtenidos no han sido su culpa: "Lance no ha tenido mucha suerte esta temporada. Aparte de sus huesos rotos, un par de cosas han ido en su contra que realmente no eran su culpa".

Y pese a la diferencia abismal de puntos entre él y Alonso, el jefe de Aston Martin le resta importancia: "La clasificación dice una cosa, pero dentro del equipo sabemos realmente lo que pasa".