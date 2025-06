Aston Martin apuesta por el talento español para su futuro en F1: ¿Quién es Mari Boya?

Aston Martin sigue mirando al automovilismo español a la hora de contratar. Con Fernando Alonso como primera espada en la pista, el equipo de Silverstone ha vuelto a mirar hacia España con el fichaje de Mari Boya para la estrenada academia de los ingleses.

José María Boya compite actualmente en la Fórmula 3 con el equipo de Campos Racing. El corredor de 21 años guarda buenos éxitos en el mundo del karting y tras quedar subcampeón de la F4, dio el salto a la F3 en 2023. Esta temporada ha cosechado un podio en el GP de Mónaco.

El jefe de Aston Martin, Andy Cowell, ha valorado el fichaje del ilerdense como una apuesta a largo plazo para llegar al 'Gran Circo': "Es un talento prometedor con buenos resultados en la pista, velocidad natural y una mentalidad determinada".

"Queremos apoyarle en todas las áreas, desde la habilidad en pista al 'feedback' técnico, el tiempo con los medios, la forma física o el crecimiento personal, para prepararle de cara a las exigencias del automovilismo de alto nivel", ha reflexionado Cowell en el vídeo promocional.

Introducing the Aston Martin Aramco Driver Academy.

Hear from Andy Cowell on how the comprehensive development programme is designed to prepare young talent for the top echelons of motorsport and meet our inaugural signing, @MariBoya64. pic.twitter.com/vJT8HXl4bd