El agradecimiento de un piloto de F1 a Alonso: "Fernando salvó mi carrera"

La figura de Fernando Alonso en al Fórmula 1 va mucho más allá del hecho de ser piloto o de incluso ser campeón del mundo. El asturiano ha servido de ejemplo para muchas generaciones de pilotos que han terminado compitiendo en la máxima categoría del automovilismo de élite.

Uno de esos pilotos es Gabriel Bortoleto. El brasileño, de tan solo 21 años, se ha estrenado esta temporada en la Fórmula 1 de la mano de Sauber pero ya ha reconocido en numerosas ocasiones que no hubiera llegado a competir en el 'Gran Circo' de no ser por el apoyo que le ha prestado Alonso durante sus años de formación.

El joven piloto es consciente de lo importante que ha sido Fernando a lo largo de su trayectoria: "Tuve un muy buen apoyo de mi familia y patrocinadores en ese momento, pero definitivamente me ayudó a progresar en buenos equipos y estar en la posición correcta".

"Salvómi carrera en el sentido de que quizá sin él no habría estado en el equipo en el que estuve en la Fórmula 3. Y si no hubiera estado en ese equipo, quién sabe si habría ganado el campeonato o no. Y si no hubiera estado en ese equipo, quién sabe si habría ganado el campeonato o no. Esa es la incógnita", ha reconocido Bortoleto en unas declaraciones recogidas por 'Crash.net'.