Esta es la máquina que Max Verstappen y Sergio Pérez pilotarán en esta temporada. Minutos antes de que comenzara la presentación se filtró el coche del campeón del mundo... y Red Bull mostró más imágenes minutos después.

Con los colores de siempre, con el número 1 en rojo en la parte delantera. Así es el monoplaza de la escudería de las bebidas energéticas para 2022.

Ya sin Honda, la marca Oracle se convierte en el principal patrocinador del equipo. El nombre se podrá ver en las partes laterales del monoplaza. Según ha informado 'AP', esta marca paga 500 millones de euros en cinco años a Red Bull.

"Estoy deseando subirme al coche. He tenido tiempo para descansar, recargar pilas y ahora tengo ganas de nuevo de conducir", ha dicho Verstappen, actual campeón del mundo.

El aviso de Horner

Ha afirmado Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, que el coche que han presentado hoy nada tendrá que ver con lo que se verá esta temporada.

Por lo tanto queda claro que Horner y los suyos han escondido sus cartas. El monoplaza presentado hoy es muy similar a la maqueta que hizo pública la FIA de cómo debían ser los coches.

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ