Aston Martin anunció el fichaje de Fernando Alonso durante el parón veraniego y dejaron a todo el mundo con muchas preguntas por hacer. Desde la vuelta a la actividad del Mundial, la mayoría de cuestiones que ha recibido el asturiano han sido sobre este tema. Y, en declaraciones a DAZN, ha decidido aclarar los motivos que le llevaron a hacer ese movimiento.

"Vi las ganas que tenía Aston Martin de tenerme y las que faltaban en Alpine, las muestras de cariño que no tuve. Empezamos a hablar en Australia de la renovación, y hasta el 31 de julio que firmé con Aston Martin, seguía sin un contrato aún", comentó el doble campeón del mundo acerca de la tardanza de la escudería francesa en ofrecerle un contrato, una comparación odiosa a la velocidad con la que Aston Martin quiso cerrar su llegada.

Además, el asturiano quiso añadir un motivo clave para acabar de dar el paso que le llevaba al equipo británico: "Tenía una impresión que Alpine tenía un problema con Piastri, tenían que encontrarle un asiento, pensé que era la mejor solución para todos (su salida). Y yo me fui a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine", sentenció Alonso acerca de su decisión, en una clara muestra de confianza al equipo propiedad de Lawrence Stroll.

Alonso tiene 41 años, algo de lo que es consciente, y ya tiene un plan para su futuro a medio-largo plazo: "Correré siempre, me gusta competir. Tengo un ejemplo de inspiración en Carlos Sainz padre que sigue al pie del cañón ganando el rally Dakar. Me queda cuerda para rato y espero estar en Fórmula 1 dos o tres años más y luego un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez", confesó.

También reconoció que la temporada que viene ya está en su mente: "Tengo en la cabeza 2023. Algún mensaje intercambio con Aston Martin, cosas de preparación (el casco a utilizar, talla de zapatos...). Tienes en la mente esas cosas y Alpine empezará a desarrollar el coche 2023 y yo estaré al margen", concluyó.