Fernando Alonso saldrá 13º en la carrera de Zandvoort. El asturiano no pudo mejorar su primer tiempo en Q2 y se quedó por detrás de su compañero de equipo, Estaban Ocon, que saldrá justo por delante suya. Sin embargo, el piloto de Alpine se quejó del tráfico durante su vuelta.

Alonso venía mejorando su tiempo en el primer sector, pero se le escaparon cuatro décimas en el segundo, algo que no parecía normal. Tras finalizar una vuelta en la que no pudo mejorar, el asturiano acusó a Sergio Pérez de molestarle durante su vuelta: "Tuve tráfico, un Red Bull en medio. No sé qué estaba haciendo", comentó a su equipo por radio.

La acción no ha sido investigada por los comisarios, por lo que no habrá sanción para el mexicano, mientras que Alonso se tendrá que pelear con el pelotón en la salida en busca de llegar a la zona de puntos.