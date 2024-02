Ferrari ha sido el séptimo equipo de la parrilla de Fórmula 1 en presentar su monoplaza tras Haas, Sauber, Visa Cash App RB, Williams, Alpine y Aston Martin.

A diferencia del año pasado, que realizaron una presentación por todo lo alto en Fiorano con los 'tifosi', la 'Scuderia' ha adoptado por un evento con un perfil más bajo.

En el mismo ha estado Fred Vasseur, jefe del equipo, y Carlos Sainz y Charles Leclerc, que afrontan su cuarta y última temporada como compañeros de equipo en Maranello.

En 2025 aterrizará Lewis Hamilton en la escudería italiana y es un misterio dónde irá Sainz, pero seguro que este año que le resta vestido de rojo tratará de hacer buena cosecha para recoger los frutos en forma de ofertas de Mercedes, Red Bull o Sauber el próximo año.

Con el nuevo Ferrari SF-24, el 'Cavallino Rampante' tratará de volver a ganar a Red Bull (fue el único equipo -en Singapur- que subió a lo más alto del podio además de los austriacos) y luchar por el Mundial.

Del 21 al 23 de febrero, Sakhir acogerá los test de pretemporada, momento en el que veremos las prestaciones reales del Ferrari.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j