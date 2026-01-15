El 'archienemigo' de Alonso finalmente se rinde ante Fernando: "Debería haber ganado más Mundiales"

Johnny Herbert ha tenido más de una polémica con el piloto español a lo largo de los años, sin embargo, por fin ha llegado el momento en el que el excomisario ha reconocido las habilidades del ovetense con una sorprendente declaración.

Parece que en 2026 hasta los más críticos con Fernando Alonso están sabiendo reconocer los méritos del asturiano. Tras unos años complicados tras su regreso a la Fórmula 1, la nueva temporada que arrancará en unos pocos meses finalmente podría traer para el piloto español un coche competitivo de la mano de Aston Martin.

En mitad de toda esta expectación por el futuro de Fernando, uno de sus mayores detractores a lo largo de su paso por la competición ha aprovechado para opinar sobre su situación. Se trata de Johnny Herbert, excomisario de la FIA y figura muy controvertida en el pasado por los diferentes comentarios críticos hacia Alonso, aunque esta vez ha sido distinto.

"Tengo un gran respeto por lo que hace en la pista. Es increíble. Conduce de maravilla a día de hoy", declaraba el británico más sincero para el podcast 'Stay on Track, reconociendo de esta manera el gran talento del bicampeón del mundo.

Además Herbert añadió una sorprendente reflexión en la que asegura que el palmarés del piloto no es fiel a lo que realmente habría merecido: "Debería haber ganado más Mundiales de los que tiene. Probablemente (no los tenga) por decisiones de equipoequivocadas, son cosas que pasan en la vida".

Estas han sido las últimas declaraciones del famoso 'archienemigo' de Alonso, quien tras tantos años criticándole, finalmente ha admitido el talento del asturiano, que actualmente se prepara para un 2026 que, sin duda, estará cargado de emociones. Adrian Newey y los nuevos motores Honda se están encargando de protagonizar la pretemporada más ilusionante para el 2026 de Aston Martin.