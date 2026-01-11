La insólita reflexión del 'archienemigo' de Alonso sobre su rivalidad con Hamilton: "Lamentablemente..."

Johnny Herbert ha vuelto a armar revuelo con unas sorprendentes declaraciones sobre el piloto asturiano al que compara con el británico situándolos en un escenario en el que ambos corredores desean volver a estar.

Ha sido una temporada complicada para Fernando Alonso. El asturiano no ha contado con un coche fiable que le permitiera exprimir al máximo sus cualidades, aunque de cara a 2026 se esperan grandes cambios en Aston Martin con Adrian Newey a los mandos. Por el contrario, este 2025 ha sido una pesadilla para Lewis Hamilton. Firmando "el peor año de su vida", el heptacampeón mundial de Fórmula 1 ha tenido un año debut en Ferrari para olvidar.

Sobre esta comentada rivalidad a lo largo de los años ha tenido unas palabras Johnny Herbert. El que fuera comisario de la FIA y conocido por su animadversión hacia el asturiano ha dejado una interesante reflexión en el pódcast 'Stay On Track'.

"Si les dieran a Alonso y Hamilton un buen coche, apostaría mi dinero, lamentablemente, a que Alonso es el que gana el mundial", declaraba sin escrúpulos el británico, afirmando una vez más su oposición ante el piloto español. Aunque eso sí, reconociendo el talento de Fernando a la hora de conducir un monoplaza.

También se animó a poner en valor las hazañas de Fernando con coches deficientes en los últimos años, un obstáculo insalvable para Lewis: "El año pasado nunca vi que Hamilton pudiese exprimir algo extra de un mal coche, como sí hace Fernando".

Hasta el conocido detractor del bicampeón del mundo ha sabido reconocer el talento de Alonso, que ahora aguarda con expectación las novedades que la competición experimentará en 2026 con el nuevo reglamente, donde espera finalmente, recibir un coche competitivo de la mano de Aston Martin.