Honda desvela cómo será el motor de Aston Martin para 2026: "Aumenta la expectación"

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, ha mostrado en primicia la forma del nuevo motor que empleará el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll para esta temporada.

Aston Martin continúa destripando poco a poco cómo será el nuevo motor que llevará el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Esta vez, la escudería británica cuenta con Honda como socio colaborador para la fabricación de dicho motor, y la empresa japonesa ya ha adelantado su silueta.

En una rueda de prensa celebrada en el primer día del Salón del Automóvil de Tokio 2026, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, se ha mostrado entusiasmado ante su alianza con los de Silverstone y ha mostrado un vídeo enseñando la forma del nuevo motor.

"En 2026, Honda F1 entrará en una nueva era, en colaboración con Aston Martin. La primera prueba conjunta tendrá lugar en Barcelona a finales de este mes. Estamos entrando en una nueva era bajo la nueva estructura. Esperamos seguir contando con su apoyo", asegura Watanabe frente a los medios presentes en el acto.

Durante la presentación del vídeo, se puede apreciar cómo el nuevo motor que usará Aston Martin cuenta con dos salientes en forma de tubo en su parte superior; se espera que sean conductos de entrada de aire, un acumulador de energía en la parte delantera y un tubo de escape que se extiende hacia la parte trasera.

El próximo 26 de enero comenzarán los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya (España), y allí Honda y la escudería británica verán los resultados de su trabajo conjunto durante la pasada temporada. "Aumenta la expectación", ha escrito la cuenta de Honda Racing F1 mostrando parte del motor.