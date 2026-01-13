Un expiloto de F1 detenido tras un altercado en un circuito de karting

El expiloto brasileño Antonio Pizzonia ha sido arrestado en las instalaciones del Speedsportz Racing Park, donde su hijo disputaba una carrera, por una supuesta agresión.

Antonio Pizzonia, expiloto de Fórmula 1 entre 2003 y 2005, ha sido detenido e ingresado posteriormente en la prisión local de New Caney, Texas (Estados Unidos) debido a un altercado sucedido en las instalaciones del Speedsportz Racing Park.

Pizzonia, según han informado las autoridades locales del condado de Montgomery, ha sido arrestado en el complejo de karting debido a una agresión perpetrada durante una carrera en la que participaba su hijo.

A sus 45 años, el expiloto brasileño que militó en las filas de Jaguar y Williams, compartiendo garaje con Mark Webber, llevaba varios años compitiendo en competiciones como Champ Car World Series, la Superleague Formula, la Stock Car Brasil y el Campeonato Mundial FIA GT1.

Su paso por la F1 fue bastante errático; y tras tres temporadas, una en Jaguar y otras dos en Williams, no fue renovado para la temporada de 2006, quedándose sin equipo y mudando de competición al Champ Car World Series.

Su arresto ha sorprendido a la comunidad del automovilismo internacional debido a que Pizzonia nunca había tenido un episodio similar al de su detención en el pasado. Por el momento, las autoridades no han ofrecido más información sobre el proceso judicial y los cargos que afronta el expiloto.