Llamativa reflexión de Bagnaia sobre Ducati: "Márquez es fuerte, pero con la Ducati..."

El turinés, que pilotará el próximo año en Aprilia, lanza un mensaje de aviso con respecto a la igualdad que se está viviendo entre marcas este año en la lucha por el Mundial.

Este 2026 está teniendo lugar uno de los campeonatos de MotoGP más reñidos de los últimos años. Por primera vez desde 2022, varios equipos cuentan con opciones reales de llevarse el título en una temporada donde las sensaciones en la tabla de clasificación varían constantemente de un fin de semana a otro.

Uno de los motivos podría ser el bajón de rendimiento de Ducati, como ha asegurado uno de sus pilotos: "Este año, por primera vez, Ducati no domina como antes, y hay más motos competitivas, como en 2020. Esto aumenta la competencia".

"En una carrera puedes ganar 20 puntos, en otra puedes ganar uno, y en otra puedes perder 20. Depende mucho de ti y de cómo te sientas sobre tu moto". aseguraba Pecco Bagnaia, que puso en valor la fortaleza de Marc Márquez.

"Marc es muy fuerte. Pero con Ducati, es como si en una carrera un piloto fuera fuerte, y en la siguiente otro. No es tan constante en los resultados como Aprilia. Pero estamos trabajando en ello y creo que esta segunda parte será más tranquila", explicó el italiano, como recoge 'Motorsport'. Precisamente sobre Aprilia, analizó la temporada de su compatriota Marco Bezzecchi, quién para Pecco, "sigue siendo el más rápido del equipo" a pesar de su "mala suerte".

También se pronunció sobre la inesperada presencia de Ai Ogura en la segunda plaza, al que calificó como un piloto "siempre competitivo" y capaz de "luchar por la victoria todos los domingos" en el futuro "si aprende a ser competitivo también en las primeras vueltas".

Bagnaia quiso cerrar haciendo balance de su temporada hasta ahora y tirando de autocrítica para la segunda mitad de temporada: "Aunque en los dos últimos GP perdí puntos, gané 35 puntos en comparación con Mugello. Así que el balance es positivo, pero necesitamos solucionar nuestros problemas para luchar".

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