La última vez que Alcaraz y Sinner cedieron un Grand Slam: ¡Han pasado tres años!

Con Carlos lesionado y Jannik eliminado por un golpe de calor, se abre una seria oportunidad para el resto del circuito en este Roland Garros.

Solamente Jannik Sinner podía eliminar a Jannik Sinner en este Roland Garros sin Carlos Alcaraz. El mayor enemigo del italiano era él mismo y así ha sido. El calor de París y los calambres le han tumbado en la segunda ronda contra un Juan Manuel Cerúndolo que estaba a punto de perder el partido.

Por lo tanto, este Roland Garros no lo ganará ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner. Y hacía ya mucho tiempo que un Grand Slam no lo ganaban los dos grandes tenistas del momento.

Fue en 2023, hace ya tres años, cuando Novak Djokovic se proclamó campeón del US Open y logró el grande número 24 de su carrera. En aquel partido derrotó el ruso Daniil Medvedev, ahora eliminado a las primeras de cambio en la tierra de París.

Desde entonces la tiranía de Sinner y Alcaraz ha sido total. No han cedido ni un solo Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Hasta ahora.

El número 25... ¿o un nuevo invitado?

Novak Djokovic tiene en su mano, por fin, lograr el ansiado Grand Slam número 25 con el que haría historia. No tiene a los dos rivales que le han superado en los últimos y contra los que no ha podido hacer absolutamente nada.

Pero esta ventana no sólo se abre para 'Nole'. Un invitado inesperado podría asomar. ¿Será por fin el momento de Alexander Zverev? ¿O quizá el joven Rafa Jódar asalte el trono mucho antes de lo que todos esperábamos?

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