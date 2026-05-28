El físico abandona a Jannik Sinner en Roland Garros: pierde contra Cerúndolo tras un golpe de calor

El tenista italiano sufrió un golpe de calor y muchos calambres y acabó perdiendo un partido en el que iba dos sets arriba en el inicio.

Sin Carlos Alcaraz y con un Novak Djokovic mermado físicamente, todas las quinielas colocaban a Jannik Sinner como el gran favorito al título de Roland Garros. Pero no será así. Se ha despedido el número 1 del mundo tras un calvario de partido contra Juan Manuel Cerúndolo en el que sufrió un golpe de calor y muchos calambres.

Todo ocurrió en el tercer set, con una ventaja de dos mangas. Jannik se empezó a encontrar mal y se quedó bloqueado. Apenas se podía mover. Le dijo a la jueza de silla que no podía seguir y se retiró a vestuarios. Minutos después volvió, pero no estaba en condiciones de jugar de manera óptima.

Estaba a un juego de ganar el partido. Por eso aguantó. Pero no podía competir. A partir de ahí, no ganó ni un solo juego. Cerúndolo le remontó el encuentro y se acabó clasificando para la tercera ronda de Roland Garros.

Una pesadilla brutal para un Sinner que no podrá ganar su primer grande de la temporada, después del éxito de Carlos Alcaraz en el Open de Australia.

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