La alegría de Acosta al conocer el regreso de Márquez: "Le hace falta al campeonato..."

El piloto murciano habla sobre la vuelta del piloto español, después de que una lesión haya mantenido fuera de la pista al de Cervera.

La caída de Marc Márquez en Le Mans ha mantenido al español fuera de combate durante algunas semanas. El piloto de Ducati se fracturó el quinto metatarsiano de su pie derecho y tuvo que pasar por quirófano.

Esta operación dejó a Marc fuera del resto de fin de semana en Le Mans, y le impidió disputar el GP de Catalunya. Sin embargo, parece que el vigente campeón del mundo ya tiene fecha de regreso.

Márquez volverá a subirse a la Ducati en el próximo GP de Italia, en el Circuito de Mugello. Un anuncio muy esperado tanto por la categoría, como por los propios rivales.

Precisamente, uno de los rivales que se ha alegrado del regreso de Marc ha sido Pedro Acosta: "Me alegro de que esté, le hace falta al campeonato, nos hace falta a todos que esté el vigente campeón. Para los que estén luchando el campeonato, supongo que nunca gusta ganarlo sin que Marc esté, sabe un poco a poco", concluyó el piloto de KTM, según recoge 'Motorsport'.