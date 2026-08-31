La sentencia de Alex Márquez sobre Marc en Aragón: "Hace la diferencia..."

El piloto de Gresini se quedó fuera del podio en la carrera del domingo tras ser segundo en la sprint del sábado: "Aquí podía resurgir".

MotorLand es uno de los circuitos donde Marc Márquez más ha dominado en MotoGP y lo volvió a demostrar este fin de semana: victoria en la sprint del sábado y victoria en la carrera larga del domingo. Otro 'mordisco' al mundial en el que manda Jorge Martín.

Y Alex Márquez, su hermano, ha dictado sentencia sobre lo que ha hecho Marc: "Aquí creo que Marc hacía mucho la diferencia...".

"Comparado sobre todo con las Aprilia y la KTM, sufríamos mucho en grip, gastábamos mucho más el neumático. Como sabemos, Marc a izquierda, y sobre todo aquí, marca mucho la diferencia. Y es donde él podía surgir mejor dentro de la burbuja Ducati", dice el piloto del equipo Gresini.

Le preguntaron quién es el favorito para ganar este mundial... Y Alex de momento es prudente: "Todos son favoritos y el líder es Jorge Martín. Así que es él el que tiene que marcar la pauta. Ha sufrido un pelín más y parece que todos están fallando en algún fin de semana, pero Jorge es el único que consigue, de momento, cuando las cosas van al salvarlo más o menos con cuartos, quintos...".

"Ahí es donde va sumando y por eso tiene esta distancia en el campeonato. Está muy apretado y cada fin de semana, el que sea más consistente y el que haga menos séptimos, octavos… es el que se llevará el gato al agua", dice Alex.

Martín defiende ahora 19 puntos de ventaja sobre Marc Márquez. Pero en San Marino esa distancia podría desaparecer. Sobre todo si el de Ducati vuelve a repetir su pleno.

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