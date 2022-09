Daniel Ricciardo ha pasado de ser uno de los pilotos llamados a pelear por un Mundial de Fórmula 1 a ver cómo es muy posible que no tenga volante alguno para 2023. El oceánico, actualmente en McLaren, no tiene equipo y aunque suena para tres marcas ninguna de ellas le tiene como opción número 1.

Y es que su labor esta temporada, y la anterior, ha llevado al equipo de Woking a tomar la decisión de contratar a Oscar Piastri y de prescindir del australiano. Se habló de Alpine, de Haas y de Williams... pero podría no ser ninguna de ellas.

Los franceses miran a Pierre Gasly, y también a Nyck de Vries y a Mick Schumacher. El alemán está en Haas, y buena parte de su futuro depende de Ferrari. Williams también está mirando otras opciones.

La de Ricciardo podría estar en no tener volante como piloto principal. Mercedes, quizá. De momento, Daniel acepta que puede quedarse fuera del Mundial de Fórmula 1.

"No voy a subirme a un coche solo por estar aquí"

"Puedo seguir viviendo aunque no esté en la parrilla de 2023. Lo he aceptado", comentó en 'Motorsport'.

Y lo deja claro: "Mi equipo y yo no vamos a hacer lo que sea solo por estar en la parrilla. No vamos a hacer algo que no tenga sentido".

"No quiero subirme a un coche solo por estar aquí. Tengo que estar seguro de que es un lugar para disfrutar y en un entorno para prosperar", cuenta Ricciardo.

Porque para Daniel no hay problema alguno en no correr en 2023: "Creo que puedo lograr algo bueno para el próximo año, pero si no es así no hay problema".

Norris, muy superior

Ricciardo, cuando estaba en Red Bull, llegó a pelear con un Vettel que venía de ganar cuatro Mundiales e incluso de batirle. Tras dejar la marca de las bebidas energéticas ante el empuje de Max Verstappen las cosas no le han ido especialmente bien.

Se fue a Renault, y aunque en un momento llegó a sonar para Ferrari al final puso rumbo a McLaren para sustituir a Carlos Sainz. En ningún momento ha rendido como se esperaba, a pesar de ganar el GP de Italia de 2021.

En este 2022, Norris directamente le está barriendo.