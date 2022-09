Fernando Alonso quiere más. El asturiano, actual piloto de Alpine y futuro miembro del equipo Aston Martin, no se conforma con empatar a carreras ni con superar en una o en dos a Kimi Raikkonen como el que más Grandes Premios ha disputado en Fórmula 1, sino que busca un número más redondo.

Uno que supone, además, cambiar de centena. Porque Alonso ya ha igualado al finlandés en cuanto a su número de carreras disputadas, y el bicampeón superará, en Singapur al expiloto de Alfa Romeo.

Serán un total de 350 carreras las que dispute Fernando en cuanto vea desde su Alpine el apagado del semáforo en Marina Bay... pero ya mira al futuro y al mínimo dos años que le restan en el Gran Circo.

"Voy a llegar a las 400 carreras. Eso es seguro. Es un gran número", afirma Alonso en palabras que recoge 'Motorsport.com'.

Y sigue: "Es algo que demuestra mi gran pasión por este deporte y la disciplina para rendir a un alto nivel. Si no estás a la altura nadie te dará la opción de llegar a esas cifras".

Para ello deberá estar algún año más en Fórmula 1: "Estaré mínimo dos más, pero no sé el número exacto".

"En Monza no dejaron de repetir las carreras en las que he participado, por eso sé cuántas llevo. Por lo demás no he profundizado demasiado", sentencia.

Alonso, de 41 años, está en un gran momento de forma y sigue demostrando que mirar el DNI es un gran error en una Fórmula 1 donde lo que más importa es el rendimiento.