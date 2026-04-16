Desvelan la "mayor pelea" entre Rafa Nadal y Roger Federer

El experto Jon Wertheim ha recordado una disputa que mantuvieron el manacorí y el suizo por el sistema de clasificación de la ATP.

En el podcast 'Served with Andy Roddick', Jon Wertheim ha revelado una interesante anécdota que ocurrió en pleno apogeo de la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer.

El experto ha recordado una "pelea" entre ambos por el sistema de clasificación de la ATP, que siempre ha estado en el punto de mira por parte de los tenistas.

Este se establece en base a los resultados de los últimos 12 meses, por lo que suele haber grandes variaciones de un año a otro en términos de ranking.

Nadal propuso establecer un modelo a más largo plazo, y Federer se opuso: "Creo que la mayor pelea que tuvieron Roger y Rafael, una de sus pocas disputas, fue cuando Rafa y su equipo intentaron presionar para que se estableciera una clasificación rotativa de dos años".

La propuesta no salió, y Wertheim se alegra de ello: "La ventaja de un ranking continuo a lo largo de 52 semanas es que es una buena manera de asegurar que los jugadores vuelvan a participar en el torneo que ganaron el año anterior".

"Sinner no jugó en Madrid el año pasado, así que no tiene que ganar el torneo y su clasificación subirá. Creo que, en definitiva, no puedo imaginar un sistema mejor", ha zanjado.